Eerste Tesla-vrachtwagens dit jaar nog op de weg

Het zal eerst gaan om Tesla Semi Trucks met een rijbereik van ruim 800 kilometer. Daarnaast biedt Tesla ook een variant met een rijbereik van iets meer dan 480 kilometer aan. Musk gaf geen verdere details, zoals het aantal geleverde vrachtwagens.

Musk stelde de Semi Truck in 2017 voor en zei toen dat de vrachtwagen in 2019 in productie zou gaan. Tesla gaf er uiteindelijk de voorkeur aan om de bestaande productiecapaciteit de voorbije jaren volledig te gebruiken om batterijen voor zijn personenwagens te maken.

Voorts bevestigde de Tesla-topman nogmaals dat de pick-uptruck Cybertruck volgend jaar in productie gaat.