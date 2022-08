Man (36) fraudeert tijdens 21ste poging voor theoretisch rijexamen en wordt buitengezet door politie

Dinsdagmiddag werd de politie van Oostende ter plaatse gevraagd in het examencentrum in de Zandvoordestraat. Een man zou gefraudeerd hebben tijdens zijn theoretisch examen en werd betrapt.

De feiten speelden zich kort na het middaguur af. Een 36-jarige man nam tijdens het theoretisch examen foto’s van verschillende vragen met zijn smartphone. Hij werd door de medewerkers van het examencentrum betrapt. Het intern reglement schrijft voor dat wie fraudeert, een jaar lang niet mag deelnemen aan het theoretisch examen.

De man had het moeilijk met het feit dat hij door de medewerkers gewezen werd op de fraude en de daaraan vasthangende straf. Daarom werd de politie ter plaatse gevraagd om hem de strafmaat duidelijk te maken.

De dertiger, die de Nederlandse taal niet machtig is, nam al voor de 21ste keer deel aan het examen. Volgens hem had een kennis hem gezegd dat foto’s maken van de vragen geen probleem was. “Dat is voor alle duidelijkheid niet zo, in geen enkel examencentrum”, stelt de politie. De man scheurde finaal zijn negatief rapport en verliet uiteindelijk het examencentrum.