Duitser Herbert Fandel volgt David Elleray op als voorzitter Professional Refereeing Board: “Plaats op Europees topniveau innemen”

Fandel volgt de Fransman David Elleray, die in juni nog ontslag nam omdat hij naar Zuid-Afrika verhuisde, op. “Herbert Fandel heeft de Duitse nationaliteit en is 58 jaar oud”, klinkt het bij de KBVB. “Hij heeft een bijzonder rijke ervaring als FIFA-topscheidsrechter en als scheidsrechtersbaas. Hij floot onder andere de Champions League finale in 2007 tussen AC Milan en Liverpool, was vele jaren Voorzitter van het Referee Committee en van de Referee Board van de Duitse Voetbalfederatie DFB en hij was voor lange tijd lid van het UEFA Referee Committee.”

“In zijn nieuwe Belgische rol is Herbert Fandel verantwoordelijk voor de strategie en de verdere ontwikkeling van het Belgische professionele arbitrage. Hij zal de vergaderingen van de PRB voorzitten alsook deze van het nieuw gecreëerde ProRef Committee, dat de verbinding zal maken tussen het Professional Refereeing Department (PRD), de Pro League en de bredere voetbalwereld. Hij zal tevens functioneren als klankbord voor het management van het PRD, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de Belgische arbitrage.”

Herbert Fandel: “België verder laten groeien”

“Aangezien ik vlakbij de Belgische grens woon, volg ik de Belgische arbitrage al enkele jaren op de voet”, zegt Fandel bij zijn aanstelling. “David Elleray en zijn team hebben fantastisch werk geleverd. Mijn doel is om mijn ervaring en kennis in te zetten om het departement arbitrage in België verder te helpen groeien binnen een nog professionelere structuur om zo opnieuw onze plaats op Europees topniveau in te nemen.”

Ook Peter Bossaert, CEO van de KBVB, ziet het zitten. “Herbert Fandel is een sterke persoonlijkheid in de wereld van de Europese toparbitrage”, aldus Bossaert. “Hij brengt een karrenvracht aan internationale ervaring en kennis op het allerhoogste niveau met zich mee. We hebben de voorbije 3 jaar grote stappen vooruit gezet met onze arbitrage, wat niet wegneemt dat we willen blijven groeien en dat er in de snel veranderende wereld van de arbitrage nog grote uitdagingen op ons wachten. Samen met Herbert zijn we goed gewapend om de volgende stappen te zetten.”