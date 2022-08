Speedpedelec mag soms ook door het rood rijden

Wie met een speedpedelec – een snelle, elektrische fiets – rondrijdt, mag straks ook rechtsaf door het rode licht rijden. Bromfietsers klasse A en B – die respectievelijk maximum 25 en 40 km per uur snel mogen – moeten wel nog op groen blijven wachten. Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh geantwoord.

Het gaat daarbij specifiek om de situatie waarbij op een kruispunt met verkeerslichten het voorrangsbord B22 of B23 is aangebracht, een driehoekig bord met in het midden het gele silhouet van een fietser en een pijl naar rechts of rechtdoor.

Voor fietsers betekent zo’n bord dat ze ofwel rechtsaf of rechtdoor mogen rijden wanneer het verkeerslicht op rood staat, kwestie van op die plek niet nodeloos op groen licht te moeten wachten om bijvoorbeeld rechtsaf te slaan.

Het verkeersbord was evenwel niet van toepassing op speedpedelecs, met als gevolg dat zij als snelle fietser voor het rode licht moesten blijven wachten, terwijl gewone fietsers – ook die met een traditionele elektrische fiets – het rode licht wél mochten negeren.

Dat wordt straks via een Koninklijk Besluit gewijzigd, zodat speedpedelecs bij zo’n verkeersbord hetzelfde mogen als een fietser zonder een boete te riskeren. “De logica zelve”, aldus de Fietsersbond.

Gilkinet beklemtoont in zijn antwoord dat er voor bromfietsers niks verandert om “verwarring” te vermijden. Zij moeten bij dit verkeersbord nog steeds voor het rode licht blijven wachten. (wer)