Bjorn Verhaeghe leeft al drie weken en twee dagen in een tent langs het kanaal in Emelgem. “Als alleenstaande zonder inkomen heb je op de particuliere huismarkt niets te zoeken, zeker niet als je net uit een faillissement komt.” — © lvw

Izegem/Emelgem

Voormalig hovenier Bjorn Verhaeghe (41) verblijft al een kleine maand in een tent langs het Kanaal Roeselare-Leie, net voorbij de Emelgembrug. Na het faillissement van zijn zaak werd enkele weken later de huur van zijn huis opgezegd. “De woondienst had toen geen plaats vrij, dus stond ik plots op straat.”