Beringen

De Beringse poetsdienst vzw Extranet verhoogt de administratieve kosten van 7 naar 100 euro per jaar. Dat schiet bij klanten in het verkeerde keelgat. “Ik kan prijsaanpassingen aanvaarden, maar niet in die mate. Dat is alsof een bakker plots 39,99 euro zou vragen voor een brood”, zegt een misnoegde klant.