Lillestrøm-coach geeft hoop op kwalificatie tegen Antwerp niet op: “In voetbal kan alles”

Trainer Geir Bakke geeft met Lillestrøm de hoop niet op om alsnog de laatste voorronde van de Conference League te bereiken. Dan zullen de Noren in de return van de derde voorronde wel met meerdere doelpunten verschil moeten winnen van Antwerp, dat in het heenduel met 1-3 zegevierde.

“We kijken ernaar uit om de wedstrijd te spelen, ook al starten we niet met de beste uitgangspositie”, verklaarde Bakke woensdag op een persmoment op de Bosuil. “We maakten in de eerste wedstrijd wat foutjes en slikten drie doelpunten. We zullen een zeer goede wedstrijd moeten spelen om door te stoten.”

“Maar in het voetbal weet je nooit”, vervolgde de 52-jarige Noor. “We zullen compact moeten spelen en defensief ons mannetje staan. Ze zullen ons pijn willen doen, daarop moeten we voorbereid zijn.”

Marius Lundemo, die recent overkwam van het Cypriotische APOEL Nicosia, zag als invaller in de heenmatch een “sterk Antwerp met veel goede spelers”. De 28-jarige Noorse middenvelder geeft zich echter nog niet gewonnen. “In het voetbal kan alles, daaraan moeten we ons optrekken.”

Lillestrøm staat na zeventien speeldagen op de tweede plaats in de Noorse competitie, op vijf punten van leider Molde, dat een wedstrijd meer telt. (belga)