Strandredders halen 17-jarige jongen bewusteloos uit zee

Het slachtoffer zwom in een bewaakte zone.

In De Haan is gisteravond een 17-jarige jongen van de verdrinkingsdood gered. Strandredders troffen hem bewusteloos aan op de grens van de bewaakte en de onbewaakte zone en konden hem op het strand opnieuw tot zijn positieven brengen. “We hebben snel kunnen handelen”, zegt hoofdredder Bas Vanhaecke.

De jongen was op de grens van de bewaakte zone aan het zwemmen met een groep van het Zeepreventorium, inclusief begeleiders. Dat was rond 17 uur voor het centrale gedeelte van De Haan, richting Vosseslag. “Toen onze redders de jongeren vroegen om wat meer op te schuiven, gehoorzaamde de groep meteen”, zegt Bas Vanhaecke, hoofdredder in De Haan. “De meesten liepen of zwommen onmiddellijk de goede kant uit. Maar een van de begeleiders had in de smiezen dat er iemand niet mee was.”

“We hebben die jongen dan bewusteloos aangetroffen in de zee en meteen uit het water gehaald”, aldus Vanhaecke. “Gelukkig hebben we door die alerte begeleider snel kunnen handelen. Op het strand kwam die jongen meteen weer bij zijn positieven.”

Overgebracht naar ziekenhuis

Een week geleden moesten de redders in Knokke-Heist ook al een 16-jarig meisje van de verdrinkingsdood redden, zij zwom in een onbewaakte zone.

De MUG-heli kwam ter plaatse in De Haan, net als de politie. “Een standaardprocedure wanneer iemand buiten bewustzijn raakt in het water”, zegt Vanhaecke. “Het kon erger afgelopen zijn. De zee was ondanks het warme weer best wel onrustig, want er stond wat wind. Het slachtoffer is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar moest vastgesteld worden of hij water binnen kreeg. Dat is best wel mogelijk na zo’n hachelijke situatie.”

Dennis Goes, woordvoerder van de lokale politie Bredene/De Haan, bevestigde dat het om een 17-jarige jongen ging. “De drenkeling blijft momenteel in observatie in het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.” (jve)