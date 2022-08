“Wie in die toestand in de wagen stapt, maakt van zijn voertuig een moordwapen”: doodrijder Francis (16) had niet alleen te veel gedronken

De 33-jarige vader uit Sint-Niklaas die vorige week in het Oost-Vlaamse Temse de 16-jarige Francis doodreed, had maar liefst 28 keer meer cannabis in zijn speeksel dan toegelaten. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het toxicologisch onderzoek. “Wie in die toestand in de wagen stapt, maakt van zijn voertuig een moordwapen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat.

In korte joggingbroek en met opgetrokken kousen verscheen Y.H. woensdag geboeid voor de politierechter. Nadat hij begin vorige week de 16-jarige Francis Aerts met zijn Renault Megane in dronken en gedrogeerde toestand doodreed, werd zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Die termijn zou bijna verlopen, waardoor hij voor de politierechter moest verschijnen.

“Ik vorder een verlenging van de intrekking van het rijbewijs vanwege de zware feiten die inmiddels gekend zijn”, klonk het bij het openbaar ministerie. De procureur nam ook de eerste resultaten van het toxicologisch onderzoek mee in haar argumentatie. Die wijzen erop dat de chauffeur 280 THC (afkorting voor ‘tetra hydro cannabinol’, een van de belangrijkste stoffen die de cannabisplant aanmaakt en die bij inname inwerken op de psyche, red.) in zijn speeksel had op het moment van de test. Dat is 28 keer meer dan de toegelaten wettelijke grens van tien. De procureur wees tot slot ook op het risico van recidive.

Y.H. aanhoorde de vordering schijnbaar ontspannen en zonder veel emotie. Zelf kreeg hij het woord niet. Zijn advocaat Randall Huysentruyt benadrukte nogmaals de oprechte spijt en excuses van zijn cliënt naar de familie van het slachtoffer. “Mijn cliënt begrijpt dat het een maatschappelijke vereiste is dat hij momenteel uit het verkeer wordt gehouden.”

Volgens toxicoloog Jan Tytgat wijst 280 THC op een hoge concentratie van cannabis in het speeksel, maar de waarde uitdrukken in bijvoorbeeld een concrete hoeveelheid jointjes, is te complex. “Er zijn veel factoren die meespelen. Wie net een joint heeft gerookt, zal een hoge waarde aan THC in het speeksel hebben, maar daarom de effecten ervan nog niet voelen. Maar ook omgekeerd: iemand die zwaar onder invloed is van drugs, kan met een speekseltest door de mazen van het net glippen, omdat de inname al een tijdje geleden is gebeurd, maar de effecten ervan zijn dan wel al opgetreden. Het is wachten op de bloedresultaten om meer duidelijkheid te kunnen scheppen.”

Zeker is dat de bestuurder zich na de feiten uiterst agressief gedroeg en duidelijk onder invloed was. De man moest de hele nacht ontnuchteren alvorens hij door de politie kon worden verhoord. Uit een eerste ademtest bleek dat hij 2,76 promille in zijn bloed had, wat overeenkomt met om en bij de vijftien pinten. “De effecten waren hier dus duidelijk aanwezig. Wie in die toestand in de wagen stapt, maakt van zijn voertuig een moordwapen”, aldus nog Jan Tytgat.