Vader (51) in kritieke toestand na steekpartij na familiale ruzie: twee zonen van 23 en 25 opgepakt

In het centrum van het West-Vlaamse Houthulst is een 51-jarige man meermaals gestoken met een mes na een ruzie met zijn twee zonen. “De twee zonen werden opgepakt en zullen later verhoord worden”, zegt commissaris Wim Merlevede van de politiezone Polder.

In het centrum van Houthulst werden de bewoners van de Ooststraat rond 18.30 uur opgeschrikt door geschreeuw. Een 51-jarige man werd op de oprit van zijn woning neergestoken met een groot mes na een ruzie met zijn twee zonen. De precieze omstandigheden van de feiten worden nog onderzocht, maar alles lijkt te wijzen op een familiedrama.

“We werden omstreeks 18.30 uur verwittigd over een vechtpartij waarbij een mes gebruikt is”, zegt commissaris Wim Merlevede van de politiezone Polder. “Het was een getuige die onze diensten verwittigde en die de vechtpartij zelf gezien had.” Toevallig was een politiepatrouille in de onmiddellijke nabijheid. “De patrouille was dus zeer snel ter plaatse.”

Geen contact

Ter plaatse trof de politie twee mannen van 23 en 25 jaar aan. Het gaat om de twee zonen van het slachtoffer. “Zij worden beschouwd als verdachte en lieten zich ook zonder verzet onmiddellijk meenemen. Volgens de eerste vaststellingen zijn beide mannen samen toegekomen aan de woning in een zwarte BMW. Beiden woonden niet meer thuis.”

Een van de zonen zou al twee jaar geen contact meer hebben gehad met zijn vader, de andere was volgens de eerste berichten zo’n drie weken geleden uit het huis gezet. “Wat ze precies kwamen doen, is niet duidelijk. Beide mannen moeten nog verhoord worden.” Over wie van de zonen de messteken toediende, is evenmin duidelijkheid.

Groot mes

In ieder geval ontstond aan de zijkant van de woning een hevige discussie tussen vader en zonen en vervolgens een vechtpartij. “Daarbij is een groot mes gebruikt”, aldus de politie. “T.A., de 51-jarige vader, kreeg verschillende messteken waaronder in de buik. De man kreeg de eerste zorgen toegediend via een toegesnelde MUG-arts in helikopter. Nadien werd hij met de ziekenwagen naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht.” De man verkeert in uiterst kritieke toestand.

Volgens de politie trachtte de getuige die de hulpdiensten verwittigde tussenbeide te komen, tevergeefs. Tijdens de vechtpartij was ook de vrouw van het slachtoffer aanwezig, en ook de 16-jarige dochter was thuis. De tiener bevond zich boven in huis en heeft niets opgemerkt van de feiten, de vrouw van het slachtoffer verkeert daarentegen in shock. Ook zij werd overgebracht naar het ziekenhuis. “De man die getuige was van de feiten krijgt net als de dochter bijstand van slachtofferhulp”, klinkt het nog.

Sporenonderzoek

De wagen waarmee beide zonen arriveerden, is intussen in beslag genomen en wordt vanavond nog onderzocht door het labo. “Ook de handen van beide verdachten werden ingetapet, dit ook om eventuele sporen te beschermen.” De verdachten zijn nog niet verhoord, en ook het slachtoffer en zijn vrouw waren tot nog toe niet in staat om verhoord te worden.

De Ooststraat was heel de avond afgesloten voor verder onderzoek. Burgemeester Joris Hindryckx kwam ook ter plaatse.