Na onderzoek rioolwater: bijna miljoen kinderen in Londen krijgen poliovaccin

Londen lanceert een campagne om alle kinderen tussen 1 en 9 jaar te vaccineren tegen polio. De campagne werd opgestart nadat de verspreiding van het virus werd vastgesteld in rioolwater in de hoofdstad. Het werd sinds februari 116 keer teruggevonden in verschillende delen van Londen.

Het UK Health Security Agency (UKHSA) vermoedt dat het virus waarschijnlijk werd meegebracht door iemand die in het buitenland werd ingeënt met het levende orale poliovaccin, dat al sinds 2004 niet meer gebruikt wordt in het Verenigd Koninkrijk.In zeldzame gevallen kan die vorm van het virus worden overgedragen en muteren in wat bekend staat als ‘vaccin-afgeleide’ polio. Hoewel dit virus zwakker is dan de oorspronkelijke of ‘wilde’ vorm kan het nog steeds ernstige ziekte veroorzaken, waaronder verlamming, bij mensen die niet gevaccineerd zijn.

Er werden geen gevallen van polio vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk en volgens de instanties is het risico voor de bevolking laag. Maar om een mogelijke uitbraak te voorkomen, krijgen zo’n 900.000 kinderen in Londen nu dus een uitnodiging voor een poliovaccin. Voor sommigen zal dat een booster zijn, voor anderen een eerste poliovaccin.(agg)