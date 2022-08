Chinese zoetwaterkwal duikt plots op in onze binnenwateren

Het warme weer zorgt ervoor dat een relatief onbekende exoot opduikt in onze binnenwateren. De van oorsprong Chinese zoetwaterkwal werd gespot in plassen in Diepenbeek, Ploegsteert en bij de steengroeves in Luik bevindt zich zelf een school van deze kwalletjes, niet groter dan een twee euromunt.

Over de soort is weinig geweten. “Misschien omdat ze ons niet stoort”, zegt Jan Soors van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. De kwalletjes steken niet en lijken geen bedreiging te zijn voor inheemse soorten. Ze zijn ook een zeldzame verschijning. In onze streek leven ze het grootste deel van het jaar als poliepen die zich vastzetten op de bodem of op waterplanten. Pas als de watertemperatuur langere tijd warmer dan 20 graden is, ontwikkelen die poliepen zich tot een zoetwaterkwal. (agg)