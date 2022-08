6,3 miljoen euro aan dienstencheques weggegooid

Twaalf maanden, zo lang zijn dienstencheques geldig. Maar als het van CD&V afhangt, verdwijnt die vervaltermijn. Want vorig jaar belandden maar liefst 703.189 ‘vervallen’ dienstencheques in de vuilnisbak, wat gebruikers 6 miljoen euro kostte.

De geldigheidsdatum van papieren en elektronische dienstencheques is al eens opgetrokken van zes naar twaalf maanden door voormalig minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V). Maar voor haar partijgenoot, Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne, is dat nog altijd veel te kort. “Het gebeurt vaker dan je denkt dat mensen dienstencheques aankopen en ze laten vervallen”, zegt hij.

Denk aan mensen die zulke cheques – kostprijs 9 euro – aanschaffen om de poetshulp mee te betalen. Maar dan vervolgens zonder poetshulp vallen en een tijd op vervanging moeten wachten. Wie de vervaldatum ziet naderen, kan de cheques in principe nog omruilen maar ook dat verliezen veel mensen uit het oog. Vorig jaar belandden zo 703.189 vervallen cheques in de vuilnisbak. Goed voor zo’n 6,3 miljoen euro, een bedrag dat finaal in de kas van de Vlaamse overheid belandt.

Bothuyne stelt daarom voor om de vervaldatum gewoon af te schaffen. “Een geldigheidsduur voor de papieren dienstencheques was nog enigszins uit te leggen, om het systeem voldoende te kunnen beheersen. Maar vandaag wordt 80 procent van de cheques elektronisch aangekocht, waardoor je het systeem perfect kan beheren zonder vervaldatum. Waarom zou je die dan nog behouden?”

Dat de prijs van dienstencheques kan wijzigen, vindt Bothuyne geen argument om toch met een vervaldatum te werken. “Doordat het merendeel intussen elektronische cheques zijn, kan je rond zo’n prijsstijging een systeem uitwerken. Zo kan de prijsaanpassing worden doorgevoerd al naargelang de datum dat een cheque effectief wordt uitgegeven.”

Goed nieuws

Dat er door het afschaffen van de vervaltermijn minder dienstencheques in de vuilnisbak zouden belanden, is volgens Bothuyne ook goed nieuws voor de werknemers van de dienstencheque-ondernemingen: “Nu gaan met de vervallen cheques ook zo’n 703.000 arbeidsuren aan huishoudhulp verloren.”

755.201 Vlamingen maakten vorig jaar gebruik van dienstencheques voor hulp in het huishouden. De gebruiker betaalt 9 euro, de overheid past 16,42 euro bij. Bij de dienstencheque-bedrijven zijn zo’n 118.000 huishoudhulpen aan de slag.