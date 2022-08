De kans is klein dat je ontslagen wordt: “Niemand wil dit risico lopen”

Het aantal ontslagen ligt opnieuw lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit de recentste cijfers van HR-dienstverlener Securex. In de eerste helft van 2021 kreeg 2,1 procent van de Belgen een ontslagbrief, dit jaar ligt dat percentage op 1,8. Daarmee zijn we op koers om tegen het einde van dit jaar onder de 3,1 procent van vorig jaar te duiken. Ter vergelijking: in 2013 kreeg nog 8 procent van de Belgen een ontslagbrief in de bus.

En dat valt volgens Securex te verklaren door de krapte op de arbeidsmarkt. “Als je als bedrijf nu iemand ontslaat, loop je het risico die arbeidsplaats niet gevuld te krijgen”, zegt directeur HR Trends & Insights Frank Vander Sijpe. “We horen letterlijk bij de werkgevers dat ze liever iemand op de stoel hebben die misschien niet volledig voldoet, dan achterblijven met een lege stoel. Want dat zorgt dan weer voor extra druk op andere, geëngageerde collega’s. Zo loop je het risico dat net die mensen die je broodnodig hebt, uitvallen met burn-out of gedemotiveerd geraken.”

Securex merkt daarnaast ook op dat iemand ontslaan in België een erg dure aangelegenheid is. “Mensen zijn nogal honkvast. Ze bouwen anciënniteit en voordelen op, waardoor een ontslag soms heel duur uitkomt voor de werkgever.”

Nieuwe instroom

En hoewel ‘minder ontslagen’ goed klinkt voor werknemers, is dat wel degelijk nefast voor de arbeidsmarkt. “Mensen blijven zitten op een plek waar ze eigenlijk niet goed zitten, waardoor nieuwe mensen ook niet kunnen instromen. Terwijl die mobiliteit net gezond is. Door op tijd en stond van job of van werkgever te veranderen ervaar je meer creativiteit, word je professioneel meer uitgedaagd, worden je vaardigheden getest en verhoog je je betrokkenheid ”, zegt Vander Sijpe.

Arbeidsmarktexpert Jan Denys wijst erop dat de vacatures zo nog moeilijker ingevuld zullen geraken. “Normaal verwacht je dat mensen zich opwerken, nieuwe inzichten en kansen krijgen. En zo ook weer ruimte geven aan nieuwe mensen. Dat is goed voor de mobiliteit en de economie. Nu is onze arbeidsmarkt zeer statisch, zowel vanuit het oogpunt van de werkgever als van de werknemer.”

Bij VDAB beamen ze dat sentiment. “Als je weet dat werkgevers hun diensten moeten afbouwen omdat ze niet voldoende personeel vinden, dan is het logisch dat ze de mensen die ze hebben aan boord willen houden”, zegt woordvoerder Joke Van Bommel. “Nu kan het wel zijn dat er meer onzichtbare mobiliteit is. Mensen die intern van job veranderen en zo wel hun vaardigheden steeds blijven bijschaven en zich opwerken. Alleen wordt dat zeer slecht gedocumenteerd, dus we weten niet of dat het geval is.”