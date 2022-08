De enige linie waar Felice Mazzu nog niet aan sleutelde bij Anderlecht: “Onze verdediging is belangrijk voor de stabiliteit van de ploeg”

Wesley Hoedt is de leider in de Anderlecht-defensie. — © BELGA

De enige linie waaraan Felice Mazzu in zijn eerste weken als Anderlecht-trainer nog niet sleutelde: de defensie. Die verdedigt straks tegen Paide Linnameeskond een 0-2-voorsprong uit de heenwedstrijd. Al mag dat geen probleem vormen. Daarom een extra uitdaging: voor de derde keer in vijf matchen de nul houden. “En we moeten nog meer evenwicht in onze wedstrijden steken”, vindt Mazzu.