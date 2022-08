Voor 762 euro huur per maand kun je wonen in het geboortehuis van Johan Cruijff, maar voor de rust moet je het niet doen

Het Amsterdamse huis waar Johan Cruijff in 1947 geboren is en twaalf jaar woonde, staat te huur. Voor 762 euro per maand kun je wonen waar de legendarische Nederlandse voetballer zijn eerste balletjes trapte. De toekomstige bewoners moeten er wel tegen kunnen dat er geregeld fans van over de hele wereld naar het huis komen en dat er foto’s en teksten over Cruijff tegen de ramen plakken. Die mogen niet verwijderd worden.