Thibaut Courtois pakt zijn zevende prijs bij Real: “Komende maanden goed presteren om met een fris hoofd naar het WK te gaan”

Thibaut Courtois pakte zijn zevende prijs bij Real Madrid en deed dat met een clean sheet. De Koninklijke klopte Frankfurt met 2-0 in de Europese Supercup.

“Het was een goede wedstrijd. Ze hadden twee grote kansen in de eerste helft, maar ook wij hadden nog voor onze openingsgoal goede kansen. In de tweede helft scoorden we de 2-0, maar we hadden de wedstrijd ook helemaal kunnen doodmaken met een derde. Want zolang de marge maar twee goals is, volstaat één doelpunt om hen weer in de wedstrijd te brengen. Zeker Duitsers blijven er tot het einde voor gaan.”

“Het was een moeilijke wedstrijd, maar we controleerden ze goed. Het is fijn om het seizoen met een trofee te beginnen. De voorbije jaren pakten we de ene keer wel en de andere keer geen trofee, maar vorig seizoen waren we erg hongerig. We hebben deze wedstrijd ook met een prima mentaliteit aangevat.”

“Nu moeten we het seizoen goed te zien beginnen, zowel in La Liga als in de Champions League zodat we in een goede positie staan wanneer het WK begint. Dan kunnen we met een fris hoofd naar het WK. Het zal daar een moeilijk gevecht zijn, maar ik hoop een goed resultaat met België neer te zetten.”