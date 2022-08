Eden Hazard gaat met handen in zijn zakken medaille ophalen, Ancelotti gunt hem geen minuut in Europese Supercup

Eden Hazard begon zijn vierde seizoen bij Real Madrid met goede moed en hoop, maar na de eerste wedstrijd met inzet pakken er opnieuw donkere wolken samen rond de ooit dartele Belgische aanvaller. Terwijl trainer Carlo Ancelotti in de Europese Supercup tegen Frankfurt vijf wissels doorvoerde, onder wie beide flankaanvallers Vinicius Jr. en Valverde, bleef Hazard doodleuk op de bank. Opnieuw een start in mineur.

Een trieste statistiek blijft overeind: ook in zijn vierde “finale” bij Real Madrid kreeg Eden Hazard nul speelminuten. De beelden van Hazard na de met 2-0-gewonnen wedstrijd tegen Frankfurt, die als een figurant in trainingsbroek tussen zijn vierende ploegmakkers slofte, boden een trieste aanblik. Toen hij zijn medaille ging ophalen, deed hij dat letterlijk met de handen in de zakken.

Nog een opvallende statistiek:

© AFP