Opvallend meer patiënten met wespensteek op spoed: “Op alle plaatsen waar de huid bloot kan zijn”

Een brandende pijn, een zwart-gele ambetanterik in de buurt en een binnenmondse vloek. Jazeker, we weten weer hoe een wespensteek voelt. En dat zien ze ook in de ziekenhuizen, die opvallend meer patiënten met een wespensteek op de spoeddiensten zien dan vorig jaar.

Ze zijn daar weer, en deze keer met veel. Voor een zomer met extreem veel wespen werd al uitvoerig gewaarschuwd. En dat zien ze nu ook op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen, waar steeds meer mensen met een wespensteek aankloppen. “Het gaat om enkele gevallen per dag”, zegt Jan Stroobants, spoedarts van ZNA Middelheim in Antwerpen. “Maar het is zeker meer dan andere jaren.” Volgens Stroobants komen alle leeftijden over de vloer en worden alle lichaamsdelen geraakt. “Armen, benen, handen, op alle plaatsen waar de huid bloot kan zijn.”

Hetzelfde verhaal in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. “Onze spoedarts kan bevestigen dat zij meer wespensteken binnenkrijgt op de dienst dan anders”, zegt woordvoerster Dorien Vandenberghe. “Iedere zomer zien we wel een stijging, maar dit jaar zijn het er toch nog meer.” Ook in het Imeldaziekenhuis zien ze mensen op alle mogelijke plaatsen geprikt worden. “Maar het zijn vooral de armen en de benen die in de smaak vallen. Bijvoorbeeld bij mensen die in de tuin werken.”

Infectie

Nicolas Léonard, medisch diensthoofd op de dienst spoedgevallen van AZ Voorkempen, schat dat dagelijks zes tot acht patiënten binnenkomen voor een wespensteek. “De voorbije jaren was dat in de zomermaanden een of twee per dag”, zegt hij. De meest voorkomende klachten gaan over pijn op de plaats waar gestoken is, een lokale zwelling en roodheid. “Maar we zien ook ernstige reacties”, zegt hij. “Van uitslag over het hele lichaam tot levensbedreigende situaties: de keel of tong die begint te zwellen, ademhalingsproblemen of een lage bloeddruk.”

De meeste patiënten gaan de spoeddiensten na een behandeling snel weer buiten, eventueel met medicatie. Spoedarts Jan Stroobants raadt wel aan om de wondjes van een steek thuis niet open te krabben. “Nagels zijn vaak vuil. Dat kan een bij-infectie veroorzaken.”

