Het blijft rommelen bij Barcelona: zomeraanwinsten zouden club alweer kunnen verlaten, Frenkie de Jong onder druk gezet door fans

Vrijdag wordt het nieuwe seizoen van La Liga op gang getrapt en zaterdag speelt FC Barcelona zijn eerste wedstrijd tegen Rayo Vallecano, maar voorlopig mogen de nieuwe spelers niet meedoen omdat ze nog niet ingeschreven zijn. De club zou nog zo’n 30 à 40 miljoen euro moeten vrijmaken om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels van La Liga. Er wordt langs alle kanten geprobeerd om Frenkie de Jong te verkopen of alvast zijn salaris te verlagen, maar de Nederlander wil gewoon blijven aan dezelfde voorwaarden. Intussen worden ook de fans ongeduldig. Het rommelt in Catalonië.

Barcelona haalde deze zomer met Robert Lewandowski (45 miljoen euro), Raphinha (58 miljoen euro), Jules Koundé (50 miljoen euro) Andreas Christensen (transfervrij) en Franck Kessié (transfervrij) al vijf nieuwe spelers binnen. Mooie transfers, maar voor een club in de schulden toch wat aan de dure kant. Voorlopig weigert de Spaanse voetbalcompetitie La Liga de nieuwkomers in te schrijven omdat Barça de Financial Fair Play-regels overtreedt. De deadline om de spelers in te schrijven is eind deze maand.

Christensen en Kessié kunnen weer vertrekken

In de contracten van Andreas Christensen en Franck Kessié, die transfervrij overkwamen van Chelsea en AC Milan, zou een clausule opgenomen zijn waarbij de spelers de club weer kunnen verlaten indien ze niet ingeschreven raken voor de start van het nieuwe seizoen. In het slechtste geval zouden de spelers en hun zaakwaarnemers ook gebruikmaken van die clausule. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde ESPN.

De club zelf heeft er nog alle vertrouwen in dat het goedkomt, maar na de verkoop van bijna 25 procent van Barça Studios aan investeringsfonds GDA Luma zou de club nog ongeveer 30 à 40 miljoen euro nodig hebben om aan de voorwaarden te voldoen.

Fans zetten De Jong onder druk

Om aan dat geld te komen probeerden de Catalanen al verschillende keren om Frenkie de Jong voor meer dan 80 miljoen euro van de hand te doen, maar de Nederlandse middenvelder voelt zich uitstekend bij Barça en wil niet vertrekken. Begin deze week raakte ook bekend dat het huidige bestuur ontdekt zou hebben dat het contract dat De Jong in 2020 tekende, onder het vorige bestuur, illegaal zou zijn. Daarom vroeg de club hem om zijn contract op te schorten en terug te brengen naar de oude voorwaarden, waardoor De Jong dus heel wat loon zou moeten inleveren.

De Jong komt zo op verschillende manieren onder druk te staan. Zo is er op sociale media een filmpje opgedoken van fans die hem uitjouwen bij zijn aankomst aan Camp Nou en roepen: “Verlaag je salaris!”, met ook nog wat Spaanse scheldwoorden achter.