Schattig: kleine stokstaartjes laten zich voor het eerst zien in Zoo van Antwerpen

In ZOO Antwerpen zijn onverwacht vier kleine stokstaartjes geboren. De dieren werden enkele weken geleden al geboren in een hol onder de grond, maar laten zich nu pas voor het eerst zien. “Het was een hele verrassing toen we plots zeven in plaats van drie stokstaartjes telden”, zegt verzorgster Melanie.

De verzorgers van de stokstaartjes in ZOO Antwerpen hadden al langer het vermoeden dat vrouwtje Hoppy zwanger was. Dat vermoeden werd bevestigd toen er plots zeven stokstaartjes door het verblijf huppelden. “Stokstaartjes worden kaal en blind geboren in een hol onder de grond”, zegt verzorgster Melanie. “Pas wanneer ze groot genoeg zijn, komen ze buiten piepen. We denken dan ook dat de diertjes zo’n zeven weken geleden al geboren werden.”

De vier kleintjes stellen het goed. “Ze drinken goed bij de moeder en proeven af en toe ook van de meelwormen die we hen geven”, klinkt het. “Verder vullen ze hun dagen met in en uit de gangen te klauteren en over elkaar heen te rollen. Ze genieten ook van de zon en gaan soms zelfs al even rechtop staan, net zoals volwassen dieren dat doen. Al is het wel nog wat wiebelig. Hun komst zorgt alvast voor extra leven in de brouwerij.”

Letter X

De volwassen stokstaartjes kwamen pas enkele maanden geleden vanuit verschillende Europese dierentuinen naar Antwerpen om er een nieuwe groep te vormen. Vlak bij de Egyptische tempel delen ze een verblijf met de Griekse en Moorse schildpadden. Zoals de traditie het wil, krijgen de jongen die dit jaar geboren worden een naam die begint met de letter X. Via een poll op sociale media zullen de fans van de zoo binnenkort op hun favoriete namen kunnen stemmen.