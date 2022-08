“Uitbater beweert telkens ‘morgen’ weer open te gaan”, maar pakjes liggen al wekenlang onaangeroerd in verlaten benzinestation

Al zes weken lang liggen tientallen pakjes in de rekken van een achtergelaten benzinestation aan de rotonde van de Wachtebekestraat in Zelzate te wachten op hun bestemmeling. Een veelvoud aan pakketjes is zelfs nooit verstuurd. “Als ik de uitbater bel, beweert hij telkens ‘morgen’ weer open te gaan.”

Een grote groep mensen die weken geleden in het Gulf benzinestation pakjes liet versturen, zien door de vitrine de volle zakken voor verzending nog steeds onaangeroerd staan. Ook wie zijn pakje wil komen afhalen, staat al evenveel weken voor een gesloten deur. Omdat ook de benzinepompen leegstaan, vrezen al die gedupeerden voor het ergste. Sommigen hebben al aangifte gedaan bij de politie en de eigenaar van het pand – die ernaast een bandencentrale heeft – wordt permanent door mistevreden klanten aangesproken.

“‘Morgen’ weer open”

“Ik verhuur enkel dit stuk van mijn bedrijfspand aan een jongeman uit Limburg. Die heeft er twee benzinepompen van Gulf, maar verkoopt ook drank en sigaretten én heeft er een punt waar je pakjes kunt laten versturen of laten aankomen. Ik weet ook niet wat er gaande is, maar als ik hem bel zegt hij steeds dat hij ‘morgen’ weer open zal zijn. En dat duurt nu al weken”, zegt de bandenverkoper.

Geregeld hangt de eigenaar een briefje uit met de vermoedelijke heropening van dit ‘pakjespunt’, maar hij moet dit steeds opnieuw aanpassen. Ondertussen zijn heel wat klanten hun geduld kwijt, want ze geraken niet aan hun zending of zien met lede ogen hoe minstens drie zakken vol pakjes –waarvoor verzendingskosten zijn betaald – blijven liggen en dus niet op hun adres geraken.

Wie vergoedt verlies?

De vraag is nu wie verantwoordelijk is voor dit verlies. De regel is dat, in het geval dat pakjes opgestuurd worden, het risico van verlies of beschadiging voor de levering meestal rust bij de webshop of online ondernemer tot op het moment waarop de consument het pakje en de goederen effectief ontvangt. Nu is er niet echt sprake van verlies of schade, maar van ‘achterhouden’ van pakjes.