KRC Genk mikt hoog met pijlsnelle Yira Sor (Slavia Praag) als topkandidaat om Junya Ito op te volgen

De pijlsnelle Nigeriaan Yira Sor (21) staat bovenaan het lijstje van de Genkse ‘Head of Football’ Dimitri de Condé om flankaanvaller Junya Ito op te volgen. Het wordt echter een lastig dossier, omdat Slavia Praag zijn nieuwe ster nog nodig heeft in Europa.

Slavia Praag pikte Yira Sor amper een half jaar geleden op bij Banik Ostrava, dat de Nigeriaan een jaar voordien had ontdekt bij 36 Lion FC in Lagos. In 18 wedstrijden voor Slavia was de aalvlugge en dribbelsterke Sor goed voor negen goals en drie assists. Op één goal na vielen ze allemaal in zeven wedstrijden in de Conference League.

KRC Genk is bijgevolg niet de enige club, die sensatie Sor op de radar heeft staan. Maar de Limburgse club wil hoger inzetten dan ooit voor wat de laatste missing link moet worden in een sterke spelerskern. Tsjechische media hebben het inmiddels over een bod van bijna 8 miljoen euro plus bonussen.

Rust in de kleedkamer

Probleem is dat Slavia Praag momenteel actief is in de voorrondes van de Conference League. Daarin verdedigt het donderdagavond een 2-0-voorsprong op Panathinaikos, in de eventuele play-offs volgen op 18 en 25 augustus nog duels tegen (waarschijnlijk) Rakow Chestochowa, dat zijn heenmatch met 0-2 won bij Spartak Trnava. Om de rust in de kleedkamer te bewaren, wil Slavia van geen transfers weten zolang de kwalificaties aan de gang zijn.

Het is overigens nog afwachten of Sor donderdagavond in actie kan komen. Nadat hij twee keer scoorde in de eerste ronde bij St. Josephs uit Gibraltar, viel de kwieke aanvaller geblesseerd uit in een oefenmatch tegen Olympiakos. Zijn coach Trpisovsky hoopt dat zijn belangrijkste troef in Griekenland fit genoeg is voor minstens een invalbeurt.