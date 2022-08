Selah Sue getuigt in “pijnlijkste post ooit” dat ze weer antidepressiva moet nemen: “De duisternis is teruggekeerd”

Selah Sue pakt op sociale media uit met een erg moedige getuigenis. De Leuvense zangeres had antidepressiva afgezworen en had daar een lied over geschreven, maar na enkele maanden is de duisternis naar eigen zeggen helemaal terug. En de pillen ook. “Net als veertien jaar geleden heb ik het gevoel dat ze mijn leven gered hebben.”

“Dit is de meest pijnlijke post ooit. Maar ik voel dat ik dit moet delen”: het vergt moed wat Selah Sue, aka Sanne Putseys, donderdag doet op sociale media. Bij twee foto’s van zichzelf getuigt ze over wat er in haar leven gebeurd is sinds ze Pills uitbracht, de oorwurm waarin ze zingt over hoe ze de antidepressiva heeft afgezworen.

(lees verder onder de video)

“Duizenden mensen hebben me toen verteld dat ze zich herkenden in mijn verhaal”, schrijft ze. “Ik had me in de media heel hoopvol uitgedrukt dat ik deze keer – vierde poging in veertien jaar – wel succesvol zou kunnen stoppen. Moest het niet lukken zou ik het laten weten. Ik voel dat ik iedereen die ik toen hoop gegeven had verschuldigd ben het verhaal af te maken. Of te vervolgen.”

In de lange post schrijft ze hoe de eerste maanden zonder antidepressiva “schitterend” waren, “alsof er een stolp van me af was gekomen”. “Alles kwam tien keer zo hard binnen en ik genoot van ongeziene creatieve en emotionele hoogtes. Het psychedelische pad, sport en meditatie stonden dat gevoel kracht bij waardoor ik dacht sterker te staan dan ooit.”

Duisternis

Maar, zo schrijft de zangeres verder, “na zes maanden kwam de duisternis weer binnengeslopen”. “Totaal onaangekondigd en zonder duidelijke aanleiding. Ik werd wakker met onverklaarbare angst en ik werd op een aantal weken tijd van hemel naar hel gekatapulteerd.” Positieve ervaringen hielden haar aanvankelijk nog op de been, onder andere door de psychedelica die ze nam, maar het werd te veel. “Ondraaglijk”, noemt ze het zelf.

“Mijn enige optie was opnieuw starten met antidepressiva. En opnieuw, net als veertien jaar geleden, heb ik het gevoel dat ze mijn leven gered hebben.” Vandaag is het dag 25, en de duisternis klaart langzaam weer op, zo schrijft Selah Sue. “Maar de pijn is er nog. De ervaring leert me dat het goed komt, daarom hou ik vol. Ik kijk uit naar me gewoon ‘ok’ voelen. Naar genieten van de kleine dingen en evenwicht vinden. Ik weet nu zeker: ik heb liever een stabiel en wat afgevlakt leven met pillen dan een leven met explosieve pieken en wanhopige dalen zonder pillen.”

Taboe doorbreken

Ze roept ten slotte nogmaals op om het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken. “De meesten onder ons krijgen er vroeg of laat mee te maken. Als dat het geval is, omring je dan met mensen, praat erover. Zoek verbinding met mensen en zoek hulp. Er is altijd hoop.” Voor iedereen die door een moeilijke tijd gaat, zegt ze nog: “Ik denk aan jou, ik begrijp je, ik hou van je, het komt goed. Verlies de hoop niet.”

