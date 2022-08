Fietser valt op sporen nadat hij tegen slagboom rijdt, trucker kan hem nog redden voor aanstormende trein

Aan de spooroverweg in de Schoolstraat in Mere is een fietser zwaar ten val gekomen nadat hij tegen een gesloten slagboom was gereden. Een vrachtwagenbestuurder snelde meteen ter hulp om de man van de spooroverweg te halen.

Het ongeval vond plaats rond 12.45 uur ter hoogte van de spooroverweg in de Schoolstraat in Mere richting Haaltert. Volgens getuigen zou een vrachtwagenbestuurder aan de overweg gestopt zijn voor een rood sein. Een fietser kwam met zijn elektrische fiets voorbij de vrachtwagen gereden en reed tegen de ondertussen gesloten slagboom aan. De man kwam ten val en belandde uiteindelijk op de spooroverweg. De vrachtwagenbestuurder snelde meteen ter hulp om de man in veiligheid te brengen voor de aankomende trein.

Waarom de man niet stopte voor het rode sein is niet meteen duidelijk. Hij raakte gewond en moest worden verzorgd. “Dit had veel erger kunnen aflopen”, reageert een buurtbewoner. “Had de vrachtwagenbestuurder twee seconden langer gewacht om de man van het spoor te halen dan was het wellicht fataal geweest.”

Treinbestuurder in shock

De hulpdiensten snelde ter plaatse en spoorwegbeheerder Infrabel kwam de verwrongen slagboom herstellen. Daardoor was het treinverkeer tussen Burst en Denderleeuw een tijdlang onderbroken. De treinbestuurder raakte door het ongeval in shock en een andere bestuurder werd opgeroepen om de route richting Dendermonde verder te zetten. Op de trein waren een drietal reizigers aanwezig. Zij werden voorzien van water in afwachting van de voortzetting van de treinrit.