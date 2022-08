Dierenbeul krijgt effectieve celstraf in beroep na tal van inbreuken: “Hij mag nooit meer dieren hebben”

Een 52-jarige man uit Anderlecht is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een effectieve celstraf wegens dierenmishandeling. Abdelhamid B. hoopte nochtans op vrijspraak, want hij had beroep aangetekend tegen een veroordeling met uitstel.

Gerechtelijke dossiers over dierenmishandeling eindigen in veel gevallen met een celstraf met uitstel een boete. Het Brusselse hof van beroep meende echter dat Abdelhamid B. het al te bont had gemaakt en maakte van een celstraf met uitstel een effectieve celstraf.

Meerdere feiten

Het moet gezegd: de beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe. Al sinds 2016 wordt hij aangeklaagd voor mishandeling van schapen, geiten en van huisdieren, maar dat schrok hem niet af. In augustus 2018 werden verscheidene dierenrechtenorganisaties op de hoogte gebracht van de schrijnende toestand waarin tientallen schapen in een weide in de Brusselse deelgemeente Haren gehouden werden. De organisaties troffen er in totaal 65 schapen aan, waarvan velen uitdrogingsverschijnselen vertoonden, uitgemergeld waren of vergeven van de parasieten. De weide was gehuurd door Abdelhamid B. en de dieren waren bestemd om voor het Offerfeest geslacht te worden.

Anderhalf jaar later deed zich een soortgelijk geval voor: 13 verwaarloosde geiten en schapen moesten opgevangen worden door de dierenvrienden. Drie ervan zaten in een aanhangwagen die zodanig schuin stond dat zij tegen de achterwand gedrukt waren zonder zich te kunnen bewegen. Zes maanden later weerklonk opnieuw een soortgelijk alarm voor 12 schapen en 4 geiten. In beide gevallen stonden de dieren opnieuw op een weide, die Abdelhamid B. gehuurd had.

Het kwam tot een gerechtelijk onderzoek en daaruit bleek dat de man over een clandestien beenhouwersatelier beschikte waarin hij het vlees van zijn dieren versneed om te verkopen. Hij voorzag verscheidene slagers in het Brusselse bovendien van karkassen en koppen van runderen.

In beroep

In maart 2021 kwam de zaak voor de correctionele rechtbank. Abdelhamid B. werd er veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro. Hij moest bovendien 25.000 euro ophoesten als schadevergoeding voor de opvang van de dieren door de hulporganisaties.

Dat vonnis zinde de man uit Anderlecht allerminst: hij tekende beroep aan en hoopte duidelijk op vrijspraak. Maar dat draaide helemaal anders uit. Het hof van beroep veranderde de straf met uitstel in een effectieve celstraf van zes maanden, behield de financiële kant van het vonnis in eerste aanleg en legde Abdelhamid een definitief verbod op om nog ooit dieren te houden. “Ook al zal hij die celstraf wellicht niet hoeven uit te zitten (onder de 3 jaar cel gebeurt dat maar zelden, red.), het is belangrijk dat hij nooit meer dieren mag hebben”, aldus meester Chloé Fobe, die de belangen van de dierenrechtenorganisaties verdedigde.