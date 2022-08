Club Brugge begint in 1B met investering van meer dan 5 miljoen... voor beloftenploeg: “Ontwikkeling en doorstroming naar A-kern is belangrijkste”

Club NXT- SL 16, ofwel de U23 van Standard: dat is de eerste opdracht voor Nicky Hayen dit seizoen. “Het is heel moeilijk om die andere teams in te schatten”, vertelt Hayen. “Er zullen spelers afzakken uit de eerste ploeg, of net doorschuiven: het is aan ons om flexibel te zijn. Natuurlijk willen we in 1B blijven. Maar de ontwikkeling van onze jonge talenten is het allerbelangrijkste.”

© BELGA

En die zijn er bij de vleet bij Club NXT. Denk maar aan Joel Ordonez, een Ecuadoraan waar Club maar liefst 4 miljoen euro voor neertelde. Een bedrag dat voor het gros van de eersteklassers astronomisch is. Die jongen start straks dus bij de beloften. “Maar het is niet zo dat we door die investeringen jongens gaan voortrekken: iedereen start op gelijke voet, en iedereen moet presteren. We benadrukken elke dag in welke luxepositie onze spelers zitten, met die faciliteiten in het Belfius Basecamp. Ze hebben alles om te kunnen presteren.”

Met The Nest in Roeselare - Schiervelde in de volksmond - heeft Club NXT zelfs een eigen stadion. Het moet de bron zijn van nieuw talent voor de A-kern, en misschien ook wel van nieuwe uitgaande miljoenentransfers binnen enkele jaren. Denk maar aan het verhaal van Charles De Ketelaere. “We gaan niet te veel druk op mijn jongens leggen, want dat kan verlammend werken. Af en toe zullen ze een trap onder hun kont nodig hebben, en soms zullen we moeten zalven. Maar op termijn hebben we één doel: die gasten klaarstomen voor het eerste elftal van Club Brugge. Doorstroming is de absolute prioriteit.”