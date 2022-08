Zwaar geval van verkeersagressie: vrouw gaat volledig door het lint

Er gaan beelden viraal op TikTok van een zwaar geval van verkeersagressie in Wilrijk aan het kruispunt van de Boomstesteenweg met de Gaston Fabrélaan.

Op de beelden is een vrouw te zien die dwars over de weg loopt terwijl de verkeerslichten op groen staan en door het lint gaat bij een bestuurder die haar filmt. De vrouw stapt vervolgens in haar wagen om achteruit tegen de wagen van de filmende bestuurder te rijden.