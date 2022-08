Yasmine toont zware gevolgen van hevige allergische reactie na haarkleuring : “Mijn hoofd ging ontploffen”

Yasmine liet vorige week haar haar verven bij een kapper in het Antwerpse, maar een dag nadien kreeg ze een zware allergische reactie. Haar gezicht was dagenlang hevig gezwollen “Ik was heel bang en had veel pijn en jeuk, mijn hoofd ging ontploffen”, zei ze. Ze hield updates bij via TikTok en probeert daarmee ook iedereen te waarschuwen. Volgens Dominique Vandijck, professor en adjunct directeur van het Belgische Antigifcentrum, is er echter geen reden tot paniek.

Een week geleden deelde de toen nog nietsvermoedende Yasmine een filmpje op TikTok na haar kappersbezoek. Alles deelt ze trots, maar wat later krijgt ze een zware allergische reactie. “Het ging heel snel. Ik voelde pijn, mijn gezicht zwol op, ik dacht dat mijn voorhoofd zou ontploffen.”

Ze deelt in een video ook dat ze naar het ziekenhuis ging. “Ze hielden me in de gaten aan de monitor en ze hebben cortisonen gegeven”, zegt ze. Daarna post Yasmine nog meer filmpjes waarin haar hoofd telkens harder opzwelt. “Ik ging naar de huisarts en ik kreeg een nieuwe dosis cortisonen en anti-allergiepillen.”

Ondertussen trekt de zwelling stilletjes aan weg, maar met haar verhaal wil ze anderen waarschuwen. “Het doet pijn, het trekt en jeukt enorm”, waarschuwt ze.

“Ze had een allergische reactie op een parakleurstof die in geringe mate voorkomt in haarkleuring”, zegt professor Dominique Vandijck. “Het gaat om een contactallergie waarbij je allergisch wordt door herhaaldelijk contact. Elke keer als ze met die stof in contact komt, reageert ze daar steeds feller op.”

Haar allergische reactie is dus niet het rechtstreekse gevolg van de haarkleuring, maar de kleuring was waarschijnlijk de druppel.

Strenge regels

Het is volgens Vandijck dan ook niet de schuld van de kapper. “De producten die kappers gebruiken, zijn steeds veiliger. Zeker tegenover enkele jaren geleden. Ze moeten steeds aan strenge regels voldoen. Als er een nieuwe haarkleuring op de markt wordt gebracht, moet die worden aangegeven en worden gecontroleerd voor gebruik.”

Dominique Vandijck, professor en adjunct directeur

Geen reden tot paniek

Voor wie op dit moment in de kappersstoel zit te wachten tot de kleuring is ingetrokken, is er ook geen reden tot paniek. “Het gebeurt zelden dat er zo’n reactie op komt. En die reactie is bovendien gelukkig van voorbijgaande aard. Het is natuurlijk heel vervelend, maar die meldingen zijn vaak relatief onschuldig. Dit was een uitzonderlijk geval”, zegt Vandijck. “Er is ook geen sprake van restverschijnselen. Na enkele dagen is het ergste zeker voorbij.”

Mocht je toch een allergische reactie ondervinden, is het ten eerste belangrijk om de plaats overvloedig te spoelen met lauw water. Maar omdat de reactie soms tot een dag uitblijft, neem je best direct contact op met je huisarts.

“Die kan een anti-allergisch middel voorschrijven zodat de reactie onder controle blijft en sneller verdwijnt. Als de reactie heel uitgesproken is, zoals bij de vrouw op het filmpje, dan kan je best contact opnemen met het ziekenhuis en de huisarts, zij geven je dan cortisonen.”