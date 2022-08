Sonos stelt lancering van product uit wegens slechte marktomgeving

De Amerikaanse luidsprekerfabrikant Sonos ziet een dermate slechte marktomgeving voor zijn producten, dat hij de lancering van een nieuw product uitstelt. Het toestel - volgens Amerikaanse media gaat het om een goedkope subwoofer - zal nu in de kerstperiode op de markt komen, in plaats van in het huidige kwartaal. Beleggers stuurden het aandeel donderdag ruim 23 procent lager.