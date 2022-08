Anderlecht verkoopt Sergio Gomez (21) voor 15 miljoen plus bonussen aan Manchester City. Zo katapulteert de Spaanse back zich in de top vijf van duurste uitgaande transfers bij RSCA, maar de Brusselaars gaan nu plots niet gek doen op de transfermarkt. Ze kijken weliswaar uit naar een betaalbare opvolger, maar mogelijk blijft Francis Amuzu (22) toch in het Lotto Park.