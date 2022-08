Verloofd en getrouwd in een week tijd: Josien en Joachim geven elkaar “onverwacht snel” het jawoord op het strand

Josien had haar dagje aan zee vorige week wel wat anders voorgesteld. Tijdens een bezoek aan het Q-Beach House in Oostende, ging Joachim op de knieën en vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. Josien zei volmondig ja en kreeg daarna te horen dat ze al binnen een week zou trouwen. Donderdag stapte het koppel in het huwelijksbootje in het Q-Beach House met alles erop en eraan. Het koppel woont in Kortenaken, maar is aan het bouwen in Bekkevoort.

Een huwelijk regelen in een week. Dat was de opdracht van Q-dj Jolien Roets. “We waren gelukkig met een heel team en zijn meteen na het huwelijksaanzoek van Joachim in actie geschoten”, zegt Jolien. “We hebben de luisteraars gevraagd wie hier een aanzoek wou doen en Joachim had daarop gereageerd. Alleen wist ook hij niet dat hij binnen een week al zou trouwen, tot we hem dat vertelden natuurlijk.”

Donderdag was het zo ver. Joachim stond ongeduldig te wachten op het podium, tot zijn Josien door haar papa aan Joachims goede zorgen werd overgedragen. Q-dj Vincent Fierens voltrok het huwelijk en kroop voor een keer in de kleren van ceremoniemeester. Vijftig familieleden en vrienden werden bij het huwelijk uitgenodigd. Pommelien Thijs bracht live een van haar hits tijdens de ceremonie. (lees verder onder de foto)

Het koppel weet pas een week dat ze in het huwelijksbootje zouden stappen. — © Jeffrey Roos

“We leerden elkaar kennen op een fuif in de lagere school, zo’n achttien jaar geleden”, vertelt Josien nadat ze het jawoord had gegeven. “We waren toen nog geen koppel, want Joachim was verliefd op een vriendin van mij. Uiteindelijk moest hij wel wat moeite doen om mij vier jaar geleden voor hem te winnen. Eigenlijk wou ik nooit trouwen omdat ik dan teveel stress zou hebben. En als ik dan zou trouwen, dan moest het kleinschalig. Dat is wel even anders uitgedraaid.” (lees verder onder de foto)

Pommelien Thijs bracht live muziek tijdens de ceremonie. — © Jeffrey Roos