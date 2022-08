Belgische industrie nog niet bezorgd om watervoorziening: “Maar we houden het in de gaten”

Volgende week komt de adviesgroep Droogte, die maandag geen bijkomende maatregelen nam om het waterverbruik te beperken, opnieuw samen. Maar Belgische industriebedrijven maken zich tot dusver geen grote zorgen om hun watervoorziening. Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, en Agoria, de federatie voor de technologische sector, lieten bijvoorbeeld weten geen signalen te hebben opgevangen over mogelijke problemen. Ook Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, ontving geen bezorgdheden van haar leden.

Een bevraging van het VBO bevestigt dat enkele waterintensieve sectoren “geen al te grote hinder ondervinden van de droogte in hun productieproces, goederentoevoer of watergebruik”. Volgens de werkgeversorganisatie bestaan daarvoor een aantal verklaringen. Zo is er in de zomerperiode sprake van een verminderde vraag en dus ook lagere productiecapaciteit, klinkt het. Bovendien zouden bedrijven anticiperen op de droogte door goederen via treinen of vrachtverkeer te transporteren. Ook doen ze “proactieve investeringen om hun watergebruik te verminderen”.

Monitoren

Het VBO bevestigt wel dat de sectoren en bedrijven de situatie goed monitoren. “Hoe langer de hittegolf blijft voortduren en de regen uitblijft, hoe meer impact er zal zijn bij de bedrijven.” Ze zijn nu vooral bezorgd over de lage waterstanden op Europese rivieren, zoals de Rijn. Bovendien is het uitkijken naar het eind van de vakantieperiode. Wanneer de vraag dan opnieuw toeneemt, is het voor de bedrijven “van belang om verder in te zetten op risicobeheer en te anticiperen op mogelijke onderbrekingen”, klinkt het.

Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie, laat weten dat de bedrijven “klaar” zijn voor eventuele beperkingen die kunnen leiden tot “een vermindering van de productie”. Woordvoerder van Fevia Nicholas Courant benadrukt dan weer dat, als er beperkingen komen, de voedingssector als een essentiële sector beschouwd moet worden. “Zonder water geen voeding”, onderstreept hij. “De voedselbevoorrading mag niet in het gedrang komen.”