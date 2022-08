Vermiste man (58) na intense zoektocht van twee uur in goede gezondheid teruggevonden

Een 58-jarige man die donderdag in de vooravond voor het Oostendse strand in zee was gegaan en daarna spoorloos verdwenen, is na een grootscheepse zoektocht van twee uur in goede gezondheid teruggevonden. De precieze omstandigheden van zijn vermissing zijn nog onduidelijk.

Het was in de vooravond alle hens aan dek bij de hulpdiensten. Omstreeks half vijf ging een man van 58 voor de ogen van zijn vrouw het water in. Hij liet zijn spullen achter bij zijn echtgenote. Maar twee uur lang was hij vermist.

De hulpdiensten startten meteen de procedure ‘drenkeling’ op. Ook een duikteam van de brandweer, de politie (onder andere met verschillend boten van de scheepvaartpolitie) en de strandredders zochten mee naar de spoorloze man. Om de grootscheepse actie te vergemakkelijken werden alle mensen in het stuk zee tussen het Kursaal en de westelijke strekdam uit het water gehaald.

Om 19 uur kwam het verlossende nieuws: de man werd in goede gezondheid teruggevonden en is herenigd met zijn echtgenote. Hoe de 58-jarige twee uur lang vermist kon raken, is nog niet duidelijk.