Fietser overlijdt na aanrijding door wagen aan oversteekplaats

Aan de fietsoversteekplaats op de Bilzerweg in Zutendaal is donderdagavond rond 18 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een fietser werd er geraakt door een voertuig. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Voor de vaststellingen van het ongeval is de weg afgesloten tussen de Taunusweg en de Oosterring. De fietsoversteek ligt op de Bilzerweg (N730) waar 70 km/u geldt. Er is verlichting aangebracht. De fietsers moeten er wel stoppen aan de haaientanden om te kijken of ze kunnen oversteken. Fietsers hebben geen voorrang.

Over de omstandigheden van de aanrijding is nog niets bekend. Aan de oversteekplaats is twee jaar geleden nog een ernstig ongeval gebeurd. Toen werd een fietsster die de weg overstak gegrepen door een motor.