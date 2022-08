Gezinsuitje draait uit op drama: man (43) komt om bij bezoek aan De Lilse Bergen

Een uitstapje naar provinciaal recreatiedomein De Lilse Bergen in Gierle (Lille) is donderdag voor een gezin uit Herentals op een drama uitgedraaid. Het levenloze lichaam van de vader (43) is door een redder uit het water gehaald.

Het Herentalse gezin van Pakistaanse afkomst zocht donderdag verkoeling in de tropische temperaturen bij de waterplas van De Lilse Bergen. Maar volgens de directie van het provinciale recreatiedomein gaven enkele familieleden in de loop van de namiddag de 43-jarige vader als vermist op bij het personeel.

“Een redder heeft het slachtoffer dan in de vooravond bewegingsloos in het water aangetroffen en hem naar de kant gebracht. De hulpdiensten hebben hem nog proberen te reanimeren, maar daar zijn ze jammer genoeg niet in geslaagd”, vertelt vervangend burgemeester Vincent Goossens (N-VA) van Lille.

Reanimatie afgeschermd

Strandgangers schermden de reanimatiepogingen door de redders aanvankelijk met strandlakens voor de vele jonge ogen af, tot de hulpdiensten de taak overnamen. De directie liet rond 18.30 uur omroepen dat het recreatiedomein met onmiddellijke ingang sloot en dat alle aanwezigen de site moesten verlaten.

De uitstroom verliep vlot. Normaal sluit De Lilse Bergen op zomeravonden om 21 uur. Het is nog niet helemaal duidelijk of de deuren vrijdagochtend normaal kunnen openen.

Niet verdronken

Het parket van Antwerpen startte een onderzoek naar de omstandigheden van de dood. Zo zou de man volgens kennissen niet hebben kunnen zwemmen. Volgens de eerste vaststellingen door het gerechtelijk labo ter plaatse zou de veertiger ook niet om het leven gekomen zijn door verdrinking, hoewel hij wel in de zwemplas was aangetroffen. Kwaad opzet wordt ook uitgesloten. Wat de precieze doodsoorzaak dan wel is, moet verder onderzoek uitwijzen.