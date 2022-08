In Antwerpen zijn ze in de jarenlange drugsoorlog al wat gewoon. Maar na vijf aanslagen in één week tijd – met Borgerhout als epicentrum – zit de schrik er bij heel wat buurtbewoners toch stevig in. Als de scherven en brokstukken geruimd zijn, verzamelen ze zich. “Als de postbode zich al vergist van adres, dan zal vroeg of laat een van die granaatgooiers dat zeker ook eens aan het verkeerde huis doen.”