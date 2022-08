“We moeten spijbelen voor het klimaat”: Kamiel Spiessens na 25 jaar weer helemaal terug met nieuwe single

Kamiel Spiessens, ook bekend als komiek Chris Van den Druppel (61), schitterde op 9 augustus op het podium van ‘Radio 2 Zomerhit’ in Blankenberge en bracht daar, in zijn typische groene tuinjas en rubberen laarzen, zijn gloednieuwe single: ‘Spiessens Spijbelt’. Die nieuwe single is gelijknamig met zijn aankomende theatertour en gaat over de klimaatproblematiek. “Het staat in de gazet, dus dan is het zeker waar. Er is iets met het klimaat en het weer doet nogal raar”, zingt hij.