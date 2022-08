Na alweer drugsgeweld in Antwerpen: wie is verantwoordelijk? “Mocht dit in Brussel gebeuren...”

Voor een zoveelste keer is Antwerpen woensdagnacht opgeschrikt door een ontploffing die hoogstwaarschijnlijk gelinkt is aan drugscriminaliteit. En ook voor een zoveelste keer wijzen politici naar elkaar. De Antwerpse oppositie vindt dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) zelf veel te weinig doet en met zijn war on drugs niets bereikt. De Wever schuift de zwarte piet door naar de federale regering, die politie en justitie volgens hem stiefmoederlijk behandelt. “Mocht dit allemaal in Brussel gebeuren, zou er gesproken worden over wanbeleid”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). Maar wat zijn dan wél de juiste oplossingen?