CONFERENCE LEAGUE. Antwerp-coach Van Bommel vat vlotte zege beknopt samen: “Gedaan wat we moesten doen”

Mark van Bommel was een tevreden coach, nadat Antwerp zich vlot plaatste voor de laatste voorronde (play-offronde) van de Conference League. “We hebben gedaan wat we moesten doen”, vatte de Nederlander de kwalificatie beknopt samen.

RAFC versloeg donderdag zonder moeite het Noorse Lillestrøm in de return van de derde voorronde in het Bosuilstadion met 2-0, nadat the Great Old al de heenwedstrijd in Noorwegen met 1-3 gewonnen had. “Ik denk dat we tevreden mogen zijn”, stak Van Bommel op het persmoment na afloop van wal. “Ik zou het een zakelijke overwinning noemen. We hebben hen niet onderschat en niet geroteerd om te roteren.”

Van Bommel zag onder meer Anthony Valencia, die zijn eerste basisplaats kreeg, scoren. De 17-jarige Arthur Vermeeren kreeg als invaller zijn eerste speelminuten. “Ik ben heel blij dat we een speler als Anthony in onze rangen hebben. Hij heeft specifieke kwaliteiten, onderneemt goede loopacties, is vaardig aan de bal en wil verdedigen. Arthur is een goede slimme voetballer, een leuke gast om mee te werken. Hij is leergierig en laat zien dat hij meekan, dan kan hij minuten krijgen. Hij heeft ervan genoten, denk ik. Leuk om te zien.”

Antwerp speelt om een ticket voor de groepsfase tegen Basaksehir, de Turkse club van Nacer Chadli. Een ander paar mouwen dan Lillestrøm, beseft de Nederlander. Maar eerst wacht zondag (16 uur) nog de trip naar Eupen in de Belgische competitie. Denkt Van Bommel nu al aan een manier om de Turken lam te leggen? “Pas vanaf zondag 17u45. Eerst moeten we aan Eupen denken. Dat wordt allerminst een makkelijke wedstrijd, weer in 35 graden.”