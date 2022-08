OVERZICHT. De stand van zaken van de Belgische ploegen in Europa: kunnen we straks met vijf clubs naar de groepsfase?

Anderlecht en Antwerp hebben donderdagavond in de derde voorronde van de Conference League gedaan wat ze moesten doen, weliswaar tegen bescheiden tegenstanders. Wat staat er de Belgische ploegen nog te wachten in Europa? Wie zijn de tegenstanders in de laatste voorrondes? En wanneer volgt de loting voor de groepsfase? Een overzicht.

Champions League

Als landskampioen is Club Brugge verzekerd van de groepsfase van de Champions League. De loting voor die groepsfase vindt plaats op donderdag 25 augustus om 18 uur. Blauw-zwart zit in pot vier en kan net als vorig jaar in een loodzware groep terechtkomen. De eerste speeldag van de groepsfase vindt plaats op 6 en 7 september, de laatste speeldag is al op 1 en 2 november. Zo zal de groepsfase al afgerond zijn voor de start van het WK in Qatar.

Europa League

Na de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League is Union verzekerd van een plekje in de groepsfase van de Europa League. Daarin komen Les Unionistes in pot vier terecht, waardoor ook hun groep redelijk zwaar zal zijn. De loting vindt plaats op vrijdag 26 augustus om 13 uur.

Mogelijk komt er nog een tweede Belgische ploeg bij in de groepsfase van de Europa League. Volgende week donderdag begint Gent aan zijn Europees seizoen in de play-offronde van de Europa League. Tegenstander is het Cypriotische Omonia Nicosia. De Buffalo’s beginnen thuis (18 augustus om 20u30) en moeten een week later aan de bak in Cyprus (25 augustus om 19u). Haalt Gent het niet tegen de Cyprioten? Dan is er nog de groepsfase van de Conference League als vangnet.

Conference League

Er zijn dus al drie Belgische clubs verzekerd van een Europese groepsfase dit seizoen, twee clubs moeten zich nog weten te plaatsen. In de laatste voorronde van de Conference League neemt Antwerp het op tegen Istanbul Basaksehir. Volgende week donderdag (18 augustus, uur nog te bepalen) moet de Great Old aan de bak in Turkije, een week later (25 augustus, uur nog te bepalen) komen de Turken naar de Bosuil. Voor Anderlecht staat er eerst een verplaatsing naar het Zwitserse Young Boys Bern op het programma, een week later komen de Zwitsers naar het Lotto Park.

De winnaars van de dubbele confrontaties gaan naar de groepsfase van de Conference League. De loting voor die groepsfase gaat door op vrijdag 26 augustus om 14.30 uur. De eerste speeldag van de Conference League en de Europa League is op 8 september, de laatste op 3 november.