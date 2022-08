Rel tussen bands op festival Brakrock na “enorm misverstand”: vrouw van gitarist zegt dat zanger haar aanviel, maar die geeft andere versie

Op het Duffelse punkrockfestival Brakrock Ecofest is afgelopen zaterdag een conflict ontstaan tussen twee internationale bands. Toen het concert van de Zweedse groep No Fun At All een kleine tien minuten stillag omdat iemand in het publiek geblesseerd was geraakt, gaf de frontman offstage een duw aan iemand van de entourage van de New Yorkse hardcoreband Sick Of It All. Na zijn show wilde de zanger zich naar verluidt excuseren, maar hij kreeg een slag in het gezicht.

Het incident werd opgepikt in de internationale vakpers, nadat de vrouw die werd geduwd er zelf een post over plaatste op sociale media. “Ik kan niet zwijgen. Op het Brakrock Festival werd ik aangevallen door de zanger van No fun at all. Hij kwam van het podium, was iets aan het zoeken en wandelde recht op mij af terwijl ik de snaren van een gitaar aan het vervangen was”, schrijft Mei-Ling Koller, de gitaartechnieker en vrouw van de Sick of it all-gitarist. “Hij duwde me toen ik niet opzij ging, daarna pakte hij me op en begonnen we te vechten. Hij slaat vrouwen. Hij weet het en hij heeft het toegegeven, maar hij komt er mee weg. Mensen moeten weten wat er gebeurd is.”

Maar de band No fun at all gaf hun versie van de feiten in een statement. “We voelen ons er extreem slecht over, maar vinden dat we ook onze kant van het verhaal moeten delen”, schrijven ze. Ze leggen uit dat hun zanger problemen had met zijn oortjes en het podium afliep tijdens twee nummers om de batterijen in zijn toestel te vervangen. “Hij zag een persoon staan voor wat hij dacht dat ons materiaal was. Hij wist niet dat ons materiaal verplaatst was. Een enorm misverstand volgde. Er waren woordenwisselingen, maar niet in de mate zoals beschreven door de andere partij. Helemaal niet.”

De band verduidelijkt dat na het concert de zanger bereid was zijn excuses aan te bieden, maar dat vrouw in de plaats daarvan besloot hem te slaan. “Er zijn verschillende getuigen en Ingemar heeft blauwe plekken van het incident”, schrijven ze. “Voor alle duidelijkheid: Ingemar heeft haar niet geslagen, noch heeft hij nooit een vrouw geslagen.”

De band besloot daarop de rest van hun tour af te gelasten en zullen voorlopig ook geen nieuwe muziek uitbrengen.

Het statement van No fun at all.

Niemand diende een klacht in, maar de post op sociale media stak wel vlotjes de lont aan het virtuele kruitvat binnen de punkrock- en hardcorewereld. De organisatoren van het Duffelse festival zagen zich genoodzaakt om met een statement naar buiten te komen op basis van wat tal van omstanders en crewleden wisten te melden. “We hopen oprecht dat beide partijen een inspanning leveren om dit in de toekomst onderling uit te praten. We willen dat gerust mee mogelijk zien te maken”, luidt de slotzin.