Nederland speelt dan toch niet de openingsmatch van WK in Qatar, Louis van Gaal: “Opmerkelijk dat er nu nog gesleuteld wordt”

“Het is opmerkelijk dat er zo kort voor het toernooi nog aan het wedstrijdschema gesleuteld wordt”, aldus de trainer. “Voor ons is het gunstig dat het op het nieuwe tijdstip minder warm is in het stadion, omdat de zon dan al onder is. Maar de keerzijde van de medaille - en dat vind ik zwaar wegen - is dat onze groepsgenoten Ecuador en Qatar een dag langer rust hebben in aanloop naar de tweede groepswedstrijd.”

Oranje speelt maandag 21 november zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal om 19.00 uur in plaats van 13.00 uur (Qatarese tijd). In het oorspronkelijke WK-wedstrijdschema stond op dit tijdstip het treffen tussen gastland Qatar en Ecuador gepland. De FIFA besloot dit duel een dag te vervroegen, waardoor Qatar nu officieel de eindronde opent op zondag 20 november om 19.00 uur.

Beter tijdstip

Van Gaal denkt dat de supporters in Nederland met de aanpassing weinig problemen hebben: “Om vijf uur ’s middags kijk je toch even net wat lekkerder naar een voetbalwedstrijd dan op maandagochtend 11.00 uur.”

Voor de Belgen blijft het speelschema ongewijzigd. De Rode Duivels beginnen op woensdag 23 november om 20.00 uur Belgische tijd aan hun WK tegen Canada. Op 27 november (14.00 uur) spelen ze tegen Marokko en op 1 december (16.00 uur) volgt de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië.