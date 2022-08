Binnenkijken in stulpje van 6,9 miljoen: zelfs in het toilet is er plaats voor vijf personen

Landgoed Eikendael in ‘s-Gravenwezel staat te koop voor 6,9 miljoen. Deze villa in cottagestijl uit 1910 ligt op een perceel van elf hectare. — © Jan Van der Perre

‘s-Gravenwezel (Schilde)

Met een gemiddelde prijs van 567.587 euro blijft Schilde de duurste gemeente in de Antwerpse regio om een huis of appartement te kopen. Dat blijkt uit de nieuwe vastgoedbarometer van notaris.be. Die prijs is zo hoog omdat er, naast relatief gewone gezinswoningen, ook een groot segment exclusieve miljoenenvilla’s verkocht wordt in de groene rand rond Antwerpen. Immomakelaar Arthur Rodenburgh geeft onze reporter een rondleiding in landgoed Eikendael in ’s-Gravenwezel (Schilde) dat voor 6,9 miljoen euro op de markt staat.