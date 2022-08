Nog geen Charles De Ketelaere in de basis verwacht bij AC Milan, ook voor Divock Origi komt competitiestart wellicht te vroeg

Het officiële debuut van Charles De Ketelaere bij AC Milan komt dichterbij en dus stond onze landgenoot vrijdag nog eens in het groot op de cover van La Gazzetta dello Sport. Die sportkrant schrijft dat CDK komend weekend wellicht zijn debuut in de Serie A zal maken als invaller.

Om zijn ploeg optimaal voor te bereiden op de competitieopener van zaterdag (18.30u) tegen Udinese, besliste coach Stefano Pioli om al in San Siro te trainen. Vaste spits Olivier Giroud trainde nog apart na zijn spierverrekking, maar wordt wel in de selectie verwacht voor de wedstrijd van zaterdag.

Of Giroud fit genoeg is om te starten, zal nog moeten blijken. “Het alternatief in de spits is Ante Rebic, omdat Divock Origi - die al een paar dagen met de groep meetraint - duidelijk te weinig voorbereiding heeft”, schrijft La Gazzetta. De Rode Duivel miste een groot deel van de voorbereiding wegens een blessure en zal hoogstens mogen invallen.

CDK krikt conditie op

“Charles De Ketelaere trainde ook apart”, gaat La Gazzetta verder. “Maar niets om zich zorgen over te maken: er zijn geen problemen voor de Belg, hij deed alleen wat individueel werk om zijn fysieke conditie te verbeteren. CDK zal hoogstwaarschijnlijk vanaf de bank beginnen, maar wordt in de tweede helft verwacht. De Milaanse Rossoneri verwachten hem en kunnen niet wachten om hem te bestuderen, te zien en aan te moedigen.”

Verder gaat het in de roze sportkrant over zijn zoektocht naar een huis in Milaan: De Ketelaere zou volgens La Gazzetta alvast niet voor de moderne wijk City Life - waar ook onder meer Romelu Lukaku woont - kiezen ondanks het feit dat zijn vriendin er deze week een foto van op Instagram postte. Over de Italiaanse lessen die hij neemt: De Ketelaere zou net als Matthijs de Ligt de eerste maanden samen met zijn vriendin een intensief studieprogramma volgen. En over de debuutmatchen van grote aanwinsten in het verleden: Zlatan Ibrahimovic mistte een penalty, Andriy Shevchenko, George Weah, Ruud Gullit en Marco van Basten scoorden meteen. De Italianen zijn excited. En ja, wij ook.

De voorpagina van La Gazzetta vrijdag: