Parket wil Turnhoutse school van leerkracht die kinderen aanrandde vervolgen voor schuldig verzuim

In de nasleep van het onderzoek naar een leerkracht van een school in Turnhout die verschillende kinderen zou hebben aangerand, wil het Antwerpse parket ook de schooldirectie voor de rechtbank, voor feiten van schuldig verzuim. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het parket bevestigt de feiten.

Het onderzoek naar de intussen 61-jarige P.T. uit Turnhout startte in de zomer van vorig jaar, na een klacht van de ouders van een van de slachtoffers. De man zou meteen overgegaan zijn tot bekentenissen. In de loop van het onderzoek volgden nog meer meldingen, die teruggaan tot meer dan twintig jaar geleden. Momenteel zou het aantal vermoedelijke slachtoffers op 15 staan. De slachtoffers waren zowat allemaal 9 à 10 jaar toen de feiten plaatsvonden. Het zou voornamelijk gaan om betastingen tijdens de les.

De raadkamer buigt zich vrijdag over de vraag of de verdachte naar de rechtbank wordt doorverwezen. Dat lijkt een formaliteit, al is het mogelijk dat er eerst nog bijkomend onderzoek wordt gevraagd. Het parket wil echter ook de (toenmalige) schooldirectie voor de rechtbank krijgen. Er zouden aanwijzingen zijn dat zij waarschuwingssignalen negeerden, bijvoorbeeld in verband met een soortgelijke melding van een ouder uit 2017 en getuigenissen van ongeruste vrouwelijke collega’s van de man die vonden dat hij te familiair omging met kinderen in zijn klas.

De verdachte werd na verhoor vrijgelaten onder strenge voorwaarden in afwachting van zijn proces. Hij moet onder meer een behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek.