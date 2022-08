Westvleteren kleeft na 75 jaar weer een etiket op de bierflesjes: zo ziet het eruit

Wat is het enige Belgische bier met een fles zonder etiket? Liefhebbers van het betere gerstenat weten dat dat Trappist Westvleteren is. Vanaf zaterdag komt daar echter verandering in. Vanaf dan gaan flessen van Trappist Westvleteren opnieuw door het leven met etiket. Het betekent het einde van een meer dan 75 jaar durend tijdperk.

Tot 75 jaar geleden hadden trappisten van Westvleteren een etiket, sindsdien staat alleen de uiterst noodzakelijke informatie op een kroonkurk zoals de naam van het bier en het alcoholgehalte. Hoewel dat niet verplicht is willen de broeders vanaf nu veel meer dan louter het noodzakelijke en wettelijk verplichte vermelden. “In de voedingswereld is namelijk een algemene trend om de consument zo volledig mogelijk te informeren”, legt de prior Godfried de drijfveer van de West-Vlaamse paters uit. Op de etiketten de volledige ingrediëntenlijst in drie talen staan, net als de energiewaarden, het logo met wapenschild van de Sint-Sixtusabdij en een QR-code die verwijst naar de website met de volledige voedingswaardentabel. Omdat al die info niet op een kroonkurkje past, moesten de broeders wel teruggrijpen naar een etiket.

De eerste kratten met geëtiketteerde flessen van zowel Westvleteren Blond, 8 als 12 worden vanaf morgen in omloop gebracht. Ook in ontmoetingscentrum ‘In De Vrede’ zullen binnenkort flessen met etiket worden ontkurkt. De sixpacks en thuisgeleverde kratten met gelabelde flessen zullen pas over enkele weken hun intrede doen.