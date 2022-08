Jeugdtrainer Jurgen (44) plots gestorven: “De dag voordien was hij nog op feest, en nu is het voorbij”

Het verlies van Jurgen Groothaerd (44) is groot voor de voetbalclub uit Zelzate. Zowel voor als achter de schermen werkte hij hard. Hij was jeugdtrainer en verantwoordelijk voor de onderbouw. Jurgen begon zijn trainerscarrière toen zijn zoon Rune (nu 17) begon te voetballen als duiveltje.

Hij volgde steeds zijn zoon, was het niet als trainer, dan was het als afgevaardigde. Ondertussen hielp hij achter de schermen mee met allerhande activiteiten – penaltycup, fluo-fuiven, tombola, spelersvoorstellingen, … – mee te organiseren.

Enkele jaren later begon zijn tweede zoon te voetballen en die volgde hij opnieuw van bij het begin. Jurgen was heel graag gezien bij KVV. Hij was ook zelf heel sportief en liep enkele jaren geleden nog een kwarttriatlon en af en toe zelfs een marathon.

Voorzitter Stefaan Luca van KVV Zelzate is er kapot van: “Dit is een catastrofe, een ramp”, zegt de voorzitter. “En zo plots. Zondag was hij samen met zijn familie nog op de Katse Feesten en nu is het ineens voorbij. Het blijft een cliché maar KVV zal nooit meer hetzelfde zijn”.