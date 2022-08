Trein zonder airco staat vast na aanrijding in Torhout, 150 reizigers geëvacueerd met vervangbussen

Vrijdagmiddag om 12.30 uur is een trein met 150 reizigers stilgevallen op de sporen in Torhout na een persoonsaanrijding. De trein stond er in volle zon. “De trein is niet uitgerust met airco, dus we trachtten de mensen snel te evacueren ”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Rond 14.15 uur werden alle passagier met vervangbussen naar het station van Torhout gebracht. De sporen zijn intussen terug vrijgegeven.

De aanrijding gebeurde op Lijn 66 aan de spoorwegovergang in de Schavelarestraat in Torhout. Dat is de laatste overweg vooraleer de trein het station van Torhout binnenrijdt. Het gaat om de trein vanuit Brussels Airport/Zaventem die eindbestemming Oostende heeft.

Om 12.30 uur kwam het op de spoorwegovergang tot een persoonsaanrijding. De machinist probeerde nog in alle hevigheid te remmen, maar het was te laat. De trein met zes wagons kwam een honderdtal meter verder tot stilstand. De hulpdiensten zoals de brandweer en politie kwamen snel ter plaatse, net als de medische hulpdiensten. Zij gingen ook na of iemand op de trein hulp nodig heeft.

Geen airco

Ook Infrabel kwam ter plaatse. “Het ging om een trein met 150 reizigers aan boord”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “De trein had wel nog stroom via de bovenleiding, maar dit type trein is niet uitgerust met airco. Aangezien de trein in volle zon staat, maakten we er samen met de NMBS zo snel mogelijk werk van om iedereen veilig te evacueren. De trein staat stil in de buurt van het station, dus iedereen kan naar daar worden gebracht.” (Lees verder onder de foto)

© jhm

Door de aanrijding was het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge een tijdlang onderbroken. De reizigers werden rond 14.15 uur geëvacueerd. “Ze werden allemaal met vervangbussen van De Lijn naar het station van Torhout gebracht”, zegt Bart Crols van de NMBS. “Ze kregen ook allen water. Vanuit het station werden drie vervangbussen van De Lijn ingelegd.” Tegen 15.30 uur werden de sporen vrijgegeven en kon het treinverkeer terug op gang komen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.