In het ‘s Gravenbrakel van de jaren ‘40 doen wilde geruchten de ronde. Ze gaan allemaal over “le beau Célestin”, een knappe, vooraanstaande chirurg uit de streek. De man maakt snel carrière maar deinst nergens voor terug. “Te veel geruchten om allemaal waar te zijn”, schrijft de krant. Maar is dat wel zo?